Монголия и Узбекистан проведут мероприятие для малых и средних предприятий в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - Главная цель мероприятия — установление деловых связей, создание экспортных возможностей и развитие партнерских отношений.
Как сообщает MiddleAsianNews, первая в истории выставка и деловое мероприятие «Mongolia–Uzbekistan SME`s Road Show 2026» для малых и средних предприятий Монголии пройдет в Ташкенте, Узбекистан, с 7 по 12 мая.
В мероприятии примут участие более 200 компаний из Монголии.
Монгольские малые и средние предприятия примут участие в мероприятии Road Show 2026 в следующих основных областях:
1. Косметические и косметические средства;
2. Шерсть, кашемир, текстиль;
3. Кожа;
4. Изделия ручной работы и сувениры;
5. Товары для дома;
6. Туризм и культурные услуги;
7. Строительство;
8. Информационные технологии.
«Давайте объединим представителей строительной, туристической, производственной, ИТ, шерстяной и кашемировой, а также пищевой отраслей, чтобы создать новые партнерства и реальные возможности. Мы растем не поодиночке — мы растем вместе», — призвали организаторы.