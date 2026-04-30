Монголия и Узбекистан проведут мероприятие для малых и средних предприятий в Ташкенте

CentralAsia (MNG) - Главная цель мероприятия — установление деловых связей, создание экспортных возможностей и развитие партнерских отношений.

Как сообщает MiddleAsianNews, первая в истории выставка и деловое мероприятие «Mongolia–Uzbekistan SME`s Road Show 2026» для малых и средних предприятий Монголии пройдет в Ташкенте, Узбекистан, с 7 по 12 мая.

В мероприятии примут участие более 200 компаний из Монголии.

Монгольские малые и средние предприятия примут участие в мероприятии Road Show 2026 в следующих основных областях:

1. Косметические и косметические средства;

2. Шерсть, кашемир, текстиль;

3. Кожа;

4. Изделия ручной работы и сувениры;

5. Товары для дома;

6. Туризм и культурные услуги;

7. Строительство;

8. Информационные технологии.

«Давайте объединим представителей строительной, туристической, производственной, ИТ, шерстяной и кашемировой, а также пищевой отраслей, чтобы создать новые партнерства и реальные возможности. Мы растем не поодиночке — мы растем вместе», — призвали организаторы.

