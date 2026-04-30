экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Монголия и Узбекистан проведут мероприятие для малых и средних предприятий в Ташкенте

CentralAsia (MNG) -  Главная цель мероприятия — установление деловых связей, создание экспортных возможностей и развитие партнерских отношений.

Как сообщает MiddleAsianNews, первая в истории выставка и деловое мероприятие «Mongolia–Uzbekistan SME`s Road Show 2026» для малых и средних предприятий Монголии пройдет в Ташкенте, Узбекистан, с 7 по 12 мая.

В мероприятии примут участие более 200 компаний из Монголии.

Монгольские малые и средние предприятия примут участие в мероприятии Road Show 2026 в следующих основных областях:

1. Косметические и косметические средства;

2. Шерсть, кашемир, текстиль;

3. Кожа;

4. Изделия ручной работы и сувениры;

5. Товары для дома;

6. Туризм и культурные услуги;

7. Строительство;

8. Информационные технологии.

«Давайте объединим представителей строительной, туристической, производственной, ИТ, шерстяной и кашемировой, а также пищевой отраслей, чтобы создать новые партнерства и реальные возможности. Мы растем не поодиночке — мы растем вместе», — призвали организаторы.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com