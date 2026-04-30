ЦБ Монголии окажет поддержку коммерческим банкам в привлечении долгосрочного иностранного финансирования

CentralAsia (MNG) - 28 апреля заместитель управляющего Банка Монголии Энхтайван Ганболд выступил на пресс-конференции, на которой изложил новые меры, направленные на поддержку коммерческих банков, успешно привлекающих долгосрочные внешние ресурсы.

заместитель управляющего Банка Монголии Энхтайван Ганболд

В ходе брифинга Энхтайван отметил, что объем иностранного финансирования банковского сектора увеличивается, хотя ранее эти ресурсы не учитывались при расчете обязательных резервов. В соответствии с недавним решением Комитета по денежно-кредитной политике, центральный банк теперь будет активно поддерживать банки в привлечении долгосрочного иностранного финансирования. Эта политика призвана смягчить потенциальное давление на курс тугриков и платежный баланс, которые остаются уязвимыми к волатильности на международных рынках.

Этот шаг предпринят на фоне усиления глобальной неопределенности: Энхтайван сослался на нестабильность на Ближнем Востоке, а цены на нефть марки Brent сегодня утром (28 апреля) достигли отметки в $110 за баррель. В настоящее время иностранные активы составляют 25 процентов ресурсов коммерческих банков, и Банк Монголии стремится стабилизировать эти активы, чтобы обеспечить системное финансовое здоровье в ближайшие годы.

Для поддержки этой инициативы центральный банк будет содействовать проведению валютных свопов и оказывать помощь в конвертации иностранных ресурсов со сроком погашения более 360 дней в тугрики.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения