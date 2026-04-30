В Улан-Баторе выставка «Миллиард деревьев» продлится до 15 мая

CentralAsia (MNG) - Выставка посадки и выращивания саженцев «Billion Trees Expo» продлится с 25 апреля по 15 мая.

В общей сложности 81 продавец предлагает соответствующие стандартам саженцы на площади Барилгачдын талбай, Центральном стадионе, площади Жукова и площади Центрального дворца культуры в районе Налайх.

Эрдэнэсайхан Сүхбаатар, руководитель отдела городского озеленения при канцелярии губернатора, заявил, что указом президента Монголии суббота и воскресенье мая и сентября каждого года объявлены Национальными днями посадки деревьев, что закладывает общенациональную традицию посадки, ухода и защиты деревьев. В этом контексте с 25 апреля по 15 мая, в общей сложности, будет организована выставка-ярмарка», — сказал он.

Он добавил, что выставка призвана поддержать граждан, общины и предприятия, занимающиеся выращиванием деревьев и лесовосстановлением, а также расширить рыночные связи. Национальное движение «Миллиард деревьев» играет важную роль в защите окружающей среды, увеличении лесного покрова и снижении негативных последствий изменения климата.

