Посол Монголии вручила верительные грамоты президенту Сингапура

CentralAsia (MNG) - Посол Монголии в Республике Сингапур Уянга Ганболд вручила верительные грамоты президенту Сингапура Тарману Шанмугаратнаму 28 апреля.
В ходе церемонии посол Уянга передала приветствия от президента Хүрэлсүха Ухнаа и выразила свою приверженность дальнейшему развитию дружественных отношений и сотрудничества между двумя странами во всех областях в течение своего срока полномочий.
Президент Тарман Шанмугаратнам направил приветствия президенту Хүрэлсүху, поздравил посла г-жу Уянгу и пожелал ей успехов в исполнении служебных обязанностей. Он также выразил поддержку укреплению двусторонних отношений и сотрудничества между Монголией и Сингапуром.
По данным Министерства иностранных дел, посол Уянга также оставила запись в книге почетных гостей.