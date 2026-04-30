Премьер-министр принял Постоянного координатора ООН в Монголии

CentralAsia (MNG) - 29 апреля премьер-министр Монголии Учрал Ням-Осор принял постоянного координатора ООН Яапа ван Хирдена и руководящую группу специализированных учреждений ООН. Они обменялись мнениями о ходе работы, успехах и достижениях постоянного координатора ООН, а также о будущих направлениях сотрудничества. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Учрал выразил благодарность руководству и коллективу офиса Постоянного координатора ООН в Монголии за ценный вклад в расширении сотрудничества между Монголией и ООН во многих отраслях и повышении социально-экономической эффективности.

Он отметил, что в настоящий период, когда геополитические разногласия, конфликты между странами создают неопределенность, нестабильность в международных отношениях, все более важное значение приобретает роль и участие ООН в делах мирового сообщества.

Он также сообщил, что правительство придает особое значение совместным работам, организуемым в честь 65-летия со дня вступления Монголии в ООН. Он отметил, что политика и деятельность Правительства Монголии полностью соответствуют целям стабильного развития.

Стороны высоко оценили прогресс в реализации программы «Сотрудничество Монголии и ООН в области устойчивого развития на 2023-2027 годы» и выразили приверженность дальнейшему расширению этого все более эффективного и практического сотрудничества.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

