Путин созвонился с Трампом и заявил, что готов объявить временное перемирие на 9 мая

CentralAsia (CA) - Москва готова объявить о временном прекращении огня в Украине на 9 мая по образцу «пасхального перемирия», заявил президент Владимир Путин лидеру США Дональду Трампу в ходе телефонного разговора. Об этом сообщил помощник главы российского государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«Дональд Трамп позитивно оценил недавно объявленное Россией Пасхальное перемирие. В этой связи Владимир Путин проинформировал американского коллегу о готовности объявить перемирие и на период празднования Дня Победы, — цитирует Ушакова «Интерфакс». — Трамп активно поддержал эту инициативу».

Накануне стало известно, что парад Победы в Москве впервые с 2007 года пройдет без участия колонны военной техники. В Кремле пояснили, что торжество проведут в «усеченном формате» из-за «оперативной обстановки» — угрозы «террористической активности» со стороны Украины.

Во время беседы двух лидеров, которая длилась более полутора часов, президент США призвал к скорейшему завершению боевых действий в Украине, сказал помощник Путина. Трамп также выразил готовность этому содействовать. «Трамп верит, что сделка, которая положила бы конец конфликту на Украине, уже близка», — передал Ушаков. По его словам, представители Вашингтона продолжат контакты с Украиной и РФ.

Украинский президент Владимир Зеленский со своей стороны напомнил, что Украина готова прекратить удары по российским энергетическим объектам, если Москва сделает аналогичный шаг. «Давайте заключим энергетическое перемирие, — сказал он в интервью Newsmax. — Но никто нам его не предлагал. Мы открыты для этого, но если Россия ударит по нам, мы ответим».

Со слов помощника президента РФ, Трамп также спросил у Путина о ситуации на линии фронта. Тот ответил, что российская армия продолжает владеть инициативой и «теснить позиции противника».

В начале апреля Путин объявлял о так называемом пасхальном перемирии. По его указанию российская армия должна была прекратить огонь на всех направлениях с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля в связи с празднованием православной Пасхи. До этого, 30 марта, за объявление перемирия на период праздника высказывался Зеленский.

Ушаков сказал, что Трамп позитивно оценил пасхальное перемирие между Россией и Украиной. Также оба лидера в ходе телефонного разговора «высказали схожие оценки» в отношении действий Киева по «затягиванию конфликта», заявил помощник Путина.

Сам Трамп позже заявил, что это он предложил Путину объявить «небольшое перемирие».

«У меня был долгий разговор с президентом Путиным. Я предложил небольшое перемирие, и я думаю, что он может это сделать. Он может объявить что-то, с этим связанное. Он еще не объявлял? — сказал президент США. — Я его спросил, даже если прекращение огня будет небольшим… Там так много людей убивают, это такая глупость».