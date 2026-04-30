В Германии арестован гражданин Казахстана по подозрению в шпионаже в пользу России

CentralAsia (KZ) - Власти Германии арестовали гражданина Казахстана по подозрению в передаче российской разведке секретной информации о военной поддержке Украины. Речь идет о мужчине по имени Сергей К., который, предположительно, контактировал с российской разведкой из Германии не позднее мая 2025 года, говорится в заявлении прокуратуры.

По словам правоохранителей, они подозревают, что Сергей К. передавал подробности немецкой военной помощи Украине и информацию о ее вооруженной и оборонной промышленности, особенно о компаниях, занимающихся разработкой беспилотников и робототехнических систем.

Задержанный также подозревается в передаче фотографий общественных зданий в немецкой столице и военных колонн на автомагистралях, включая колонну из страны-члена НАТО. Прокуратура заявила, что, по их мнению, подозреваемый также передавал информацию о потенциальных целях для диверсий в Германии и предлагал вербовку новых лиц, передает агентство Reuters.

«Вплоть до момента задержания подозреваемый передавал своему куратору многочисленные сведения различного характера. К ним относились, в частности, данные о военной поддержке Украины со стороны ФРГ, а также о германской оборонной и военной промышленности — прежде всего о компаниях, занимающихся разработкой дронов и робототехники. Кроме того, Сергей К. неоднократно пересылал фотографии общественных зданий в Берлине и военных колонн на автобанах, включая конвой одной из стран НАТО», — отмечается в заявлении Генпрокуратуры ФРГ.

