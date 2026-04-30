Суд в Южной Корее увеличил срок бывшему президенту Юн Сок Ёлю до 7 лет

Юн Сок Ёль

CentralAsia (CA) - Апелляционный суд увеличил срок тюремного заключения бывшего президента Южной Кореи Юн Сук Ёля с пяти до семи лет по обвинению в воспрепятствовании правосудию после его неудачной попытки ввести военное положение, сообщает Yonhap.

«В ходе прямой трансляции решения Высокий суд Сеула вынес более суровое наказание, признав свергнутого бывшего президента виновным в препятствовании следователям в задержании его в прошлом году в связи с кратковременным введением им военного положения в конце 2024 года», – сообщает информагентство.

Ранее сообщалось, что в январе 2025 года Юн Сок Ёль пытался сорвать действия следователей, которые пришли задержать его. Бывший глава страны фактически закрылся на территории президентского комплекса и не дал провести задержание.

Отмечается, что специальный прокурор запросил наказание по этому обвинению для экс-президента в 10 лет тюремного заключения.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль объявил военное положение, но оно продлилось несколько часов – парламент быстро отменил решение. После этого депутаты запустили процедуру импичмента, а позже Конституционный суд лишил его полномочий президента.

Через некоторое время Юну официально предъявили обвинение в организации восстания в результате объявления военного положения. Его заподозрили в организации беспорядков с целью подрыва Конституции после сговора с бывшим министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами, а также в незаконном объявлении военного положения в отсутствие войны.

Первый приговор по делу о введении военного положения Юн Сок Ёлю вынесли в январе этого года.

За попытку ввести военное положение в стране специальная группа прокуроров требовала смертной казни для бывшего президента.