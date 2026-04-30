Пентагон: война в Иране обошлась США в $25 млрд

CentralAsia (CA) - На военную операцию в Иране США уже потратили $25 млрд. Об этом, как пишет Politico, на заседании Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей американского Конгресса сообщил исполняющий обязанности ревизора Пентагона Джей Херст.

По словам Херста, наибольшая часть расходов приходится на боеприпасы. При этом он признал, что часть средств ушла на «замену оборудования» без детализации этой информации. Свое заявление ревизор Пентагона сделал в присутствии военного министра США Пита Хегсета и председателя Объединенного комитета начальников штабов генерала Дэна Кейна.

В свою очередь, глава сенатского большинства Джон Тун говорил о том, что ежедневно США тратят на операцию $900 млн. Она началась два месяца назад, 28 февраля.