Дроны будут выявлять дефекты на дорогах Казахстана

CentralAsia (KZ) - В Казахстане намерены внедрить дроны с лидаром для контроля качества дорог, сообщила пресс-служба Министерства транспорта РК.

Лидар (LiDAR) – активный оптический сенсор, использующий лазерные импульсы для точного измерения расстояний и создания 3D-моделей окружающего пространства.

Беспилотник протестировали на участке трассы областного значения Акмол – Воздвиженка – Талапкер. Он автоматически выявляет дефекты дорожного полотна, сканируя поверхность.

«Оператору достаточно задать область полёта, после чего дрон самостоятельно выстраивает маршрут. Система поддерживает технологию передачи данных O4 Enterprise Enhanced (платформа для дронов), обеспечивая связь и работу с программным обеспечением, включая элементы ИИ: доступны функции интеллектуального обнаружения, видимой и тепловизионной съёмки, а также AR-визуализации», – говорится в сообщении.

Оборудование позволяет работать в сложных метеоусловиях и при плохой видимости, а также адаптировано к сильному ветру. Технологию хотят использовать для комплексной диагностики состояния дорог с автоматическим выявлением и оценкой дефектов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения