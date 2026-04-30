Испытательный старт казахстанско-российской ракеты «Сункар» вновь не состоялся

CentralAsia (KZ) - На космодроме Байконур отменили очередной запланированный пуск ракеты-носителя «Сункар» («Союз-5»), который должен был состояться в 16:00 по астанинскому времени. Как сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на источник на космодроме, причиной переноса стала необходимость проведения дополнительных проверок оборудования стартового комплекса и систем самого носителя. Новую дату запуска определит государственная комиссия после устранения выявленных замечаний.

Это уже не первая отмена запуска новой ракеты. Изначально первый испытательный пуск «Союза-5» планировался на конец декабря 2025 года, но был перенесен на первый квартал 2026-го по решению партнеров проекта. Затем запуск назначили на 27 марта 2026 года, потом на 2 апреля, затем на 4 апреля в 16:00 по времени Астаны. После очередной отмены в начале апреля появилась информация о возможном пуске в период с 13 по 16 апреля.

Ракета-носитель «Союз-5», которую в Казахстане называют «Сункар», создается в рамках совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек». Это двухступенчатый носитель среднего класса, первый пуск которого должен пройти с макетом полезной нагрузки. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана подчеркивают, что решение о переносе носит технический характер и направлено на обеспечение надежности и безопасности запуска.

Ракета со стартовой массой в 526-531 тонну в качестве топлива и окислителя использует экологические безопасные нафтил (тип керосина) и жидкий кислород.

