экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Испытательный старт казахстанско-российской ракеты «Сункар» вновь не состоялся

CentralAsia (KZ) -  На космодроме Байконур отменили очередной запланированный пуск ракеты-носителя «Сункар» («Союз-5»), который должен был состояться в 16:00 по астанинскому времени. Как сообщает агентство КазТАГ со ссылкой на источник на космодроме, причиной переноса стала необходимость проведения дополнительных проверок оборудования стартового комплекса и систем самого носителя. Новую дату запуска определит государственная комиссия после устранения выявленных замечаний.

Это уже не первая отмена запуска новой ракеты. Изначально первый испытательный пуск «Союза-5» планировался на конец декабря 2025 года, но был перенесен на первый квартал 2026-го по решению партнеров проекта. Затем запуск назначили на 27 марта 2026 года, потом на 2 апреля, затем на 4 апреля в 16:00 по времени Астаны. После очередной отмены в начале апреля появилась информация о возможном пуске в период с 13 по 16 апреля.

Ракета-носитель «Союз-5», которую в Казахстане называют «Сункар», создается в рамках совместного казахстанско-российского проекта «Байтерек». Это двухступенчатый носитель среднего класса, первый пуск которого должен пройти с макетом полезной нагрузки. В Министерстве искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана подчеркивают, что решение о переносе носит технический характер и направлено на обеспечение надежности и безопасности запуска.

Ракета со стартовой массой в 526-531 тонну в качестве топлива и окислителя использует экологические безопасные нафтил (тип керосина) и жидкий кислород.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com