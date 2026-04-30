Трамп заявил, что не снимет морскую блокаду Ирана без ядерной сделки

CentralAsia (CA) -  США будут держать военно-морскую блокаду иранских портов до тех пор, пока стороны не заключат сделку по ядерной программе. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в интервью Axios.

Президент США отметил, что считает блокаду «несколько более эффективной, чем бомбардировки». «Они визжат как резаный поросенок (choking like a stuffed pig) . И для них это будет хуже... Я не хочу (снимать блокаду), потому что я не хочу, чтобы у них было ядерное оружие»,— сказал он.

По словам источников Axios, Дональд Трамп рассматривает блокаду как основной рычаг давления на руководство Ирана. При этом Вашингтон рассматривает возможное возобновление боевых действий, если переговоры не продвинутся. По данным издания, на этот случай Центральное командование США подготовило план «короткой и мощной» волны ударов по Ирану.

США начали морскую блокаду портов Ирана 13 апреля в ответ на решение республики вновь закрыть Ормузский пролив. До начала военных действий Иран экспортировал через пролив до 1,6 млн баррелей нефти в день. После блокады США объемы резко сократились. Центральное командование США сообщало, что в иранском порту Чах-Бахар скопилось более 20 торговых судов.

 

