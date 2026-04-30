США предложили союзникам создать новую коалицию по Ормузскому проливу, - The Wall Street Journal

CentralAsia (CA) - Администрация Дональда Трампа призывает другие страны присоединиться к новой международной коалиции, которая позволит судам проходить через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Инициатива называется Maritime Freedom Construct (MFC). О ней говорится во внутренней депеше, которую Госдепартамент разослал в посольства США с поручением американским дипломатам убедить иностранные правительства.

Новая коалиция предполагает, что участники будут обмениваться информацией, координировать дипломатические усилия и обеспечивать соблюдение санкций. И хотя MFC не предполагается как военная коалиция, депеша предписывает уточнять, хотят ли страны стать «дипломатическим и/или военным партнером».

«MFC будет дополнять другие оперативные группы по морской безопасности, включая усилия по морскому планированию, которые возглавляют Великобритания и Франция», — говорится в депеше.

Высокопоставленный представитель администрации Трампа подтвердил, что эта идея — «одна из многих дипломатических и политических ресурсов, которые есть в распоряжении президента»

Ормузский пролив заблокирован Ираном с конца февраля. Затем к этому добавилась морская блокада США, которые не пропускают суда в иранские порты. В выходные 25–26 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи передал через пакистанских посредников новое предложение Тегерана, предусматривающее, что переговоры о ядерной программе будут отложены на более поздний этап и начнутся только после снятия морской блокады США.

The Wall Street Journal 29 апреля писал, что Трамп решил продолжить оказывать давление на иранскую экономику и экспорт нефти, блокируя порты Ирана. Американский президент считает, что другие варианты — возобновление ударов или выход из конфликта — несут больший риск, отмечала газета. По словам источников, Трампа устраивает бессрочная блокада иранских портов, которая, по его мнению, ведет Тегеран к «коллапсу».