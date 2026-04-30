Сенат Казахстана вернул на доработку в мажилис поправки в закон о животных

CentralAsia (KZ) - В четверг в ходе пленарного заседания сенат рассмотрел и вернул в мажилис поправки в закон об ответственном обращении с животными. Сенаторы решили, что предложенные мажилисом нормы законопроекта требуют корректировки, передает Власть.

Статья 15 принятого мажилисом законопроекта предполагала применение «эвтаназии» через пять дней после отлова, а также в отношении больных, проявляющих неоправданную агрессию, не обустроенных и не востребованных безнадзорных животных. Сенат же предложил отказаться от применения термина «эвтаназия».

«Отказаться от использования эвтаназии при регулированной численности бродячих животных, так как по действующему закону умерщвление животных уже проводится гуманными способами без причинения им боли и страданий», - сказал член комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Арман Утегулов.

Также сенаторы предложили отказаться от срока содержания животных в отлове в пять суток, а определять точные порядок и сроки регулирования численности бродячих животных наделить маслихаты каждого региона самостоятельно.

Кроме этого, предлагается расширить полномочия местных исполнительных органов: они будут разрабатывать правила содержания и выгула животных, их отлова, временного содержания и умерщвления, а также предлагать границы санитарных зон. Вместе с тем акиматы городов республиканского значения, столицы и районов наделяются полномочиями по определению мест, в которых запрещены выгул либо нахождение животных с иной целью, по обустройству мест для выгула домашних животных, по организации информационного обеспечения деятельности приютов и социальной рекламы, по регулированию численности бродячих животных.

«Предлагается оставить в действующей редакции термин "бродячие животные", поскольку отсутствие чипа не может определить статус животного и не прекращает право собственности, а лишь указывает на то, что животное не зарегистрировано. Считаю, что животные должны признаваться "бродячими" из-за отсутствия владельца, а не по причине наличия или отсутствия средств идентификации», - также заявил Утегулов.

Сенат предложил сохранить норму, что ключевым признаком бродячего животного должно оставаться именно отсутствие владельца, а не наличие такого средства учета, как чип.

Вместе с тем сенат согласился с нормами, указанными в принятом мажилисом законопроекте. Так, будет разрешена продажа и передача домашних животных только при наличии их учета. Такой механизм позволит регулировать деятельность не только заводчиков и кинологических клубов, но и всех физических и юридических лиц, занимающихся разведением.

Для усиления ответственности владельцев животных уполномоченный орган наделяется компетенцией по установлению перечня животных, содержание, разведение и оборот которых запрещен. А если владелец домашнего животного нарушил требования к выгулу своих питомцев, в результате чего был причинен вред жизни или здоровью человека, животных и имуществу, то он обязан возместить причиненный вред. Более того, если был причинен тяжкий или средний вред здоровью человека, то владелец обязан провести эвтаназию своего питомца.

8 апреля депутаты мажилиса приняли законопроект «О внесении изменений и дополнений в закон Республики Казахстан «Об ответственном обращении с животными», который предусматривает введение принципа безвозвратного отлова бродячих животных, а сроки обязательного их содержания, после которых будет применяться «эвтаназия», сокращены в три раза.

После этого казахстанцы начали отправлять обращения против этих поправок в администрацию президента, а также собирать подписи.

14 апреля зоозащитники потребовали отозвать принятый мажилисом законопроект и доработать его. Они отметили, что поправки предусматривают массовое уничтожение как бездомных, так и, вероятно, владельческих животных, при этом, несмотря на заявления о безопасности и оптимизации расходов, новых системных решений они не предлагают. Они привели данные ветеринарных служб и местных органов, что предыдущий закон в большинстве случаев не исполняется. Например, по их словам, вакцинация и стерилизация проводятся неравномерно и частично. В одних регионах они есть, в других отсутствуют из-за нехватки средств и возможностей, при этом программа ОСВВ внедрена лишь в отдельных городах и не охватывает всю страну.

