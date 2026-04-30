В Казахстане будут штрафовать за брошенных животных и их самовыгул

CentralAsia (KZ) - Поправки в закон об ответственном обращении с животными, возвращенные на доработку в мажилис, предусматривают ужесточение ответственности за жестокое обращение с животными, а также административную ответственность в отношении владельцев, которые выбрасывают питомцев на улицу, сообщил вице-министр экологии и природных ресурсов Казахстана Нуркен Шарбиев в кулуарах сената.

По его словам, по статье 407-1 Кодекса об административных правонарушениях (жестокое обращение с животными) штрафы для физических лиц предлагается увеличить с 5 до 30 МРП, для должностных лиц – с 10 до 50 МРП. При повторном нарушении – с 20 до 50 МРП для физических лиц и с 40 до 100 МРП для должностных лиц, то есть штрафы увеличиваются до 2,5 раза.

Отдельно усиливается ответственность за нарушения правил отлова, содержания в питомниках и выгула животных. Для физических лиц штраф увеличится с 10 до 15 МРП, для должностных лиц – с 20 до 30 МРП, для юридических лиц – от 30 до 40 МРП. При повторных нарушениях в течение года штрафы также увеличиваются: с 20 до 30 МРП для физлиц, для должностных лиц – с 30 до 60 МРП, для юрлиц – с 40 до 80 МРП.

Кроме того, вводится новая административная ответственность за отказ от животного до его передачи в приют.

«Грубо говоря, если кто-то выкинул. Здесь вводится штраф на физических лиц в размере 30 МРП, повторно – 60 МРП. На должностных лиц – 50 МРП, повторно – 100 МРП. На юридических лиц – 100 МРП, повторно – 200 МРП», - сказал Шариев.

Также предлагается ввести ответственность за нарушение правил содержания и выгула животных, повлекшее причинение ущерба здоровью или имуществу физических лиц. Штрафы за это составят для физических лиц за первое нарушение 100 МРП, за повторное – 150 МРП, для должностных лиц – 150 и 200 МРП, для юридических лиц – 200 и 400 МРП соответственно.

