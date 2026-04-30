Житель Ферганской области осуждён на 2 года лишения свободы за участие в войне России против Украины

CentralAsia (UZ) - Суд по уголовным делам Узбекистанского района Ферганской области огласил приговор гражданину, участвовавшему в войне России против Украины. «Газета» ознакомилась с деталями дела.

Согласно им, 53-летний Н. И. в 2023 году выехал в Россию на заработки.

«10 сентября 2023 года я поехал в город Сочи на работу. На второй день пребывания в квартире, где я жил до начала работы, пришли сотрудники российской полиции и провели обыск. На кухне они нашли небольшое количество наркотиков. После этого меня обвинили в их незаконном обороте, и суд назначил мне наказание в виде 8 лет лишения свободы», — заявил он в суде.

В период отбывания наказания в Саратовской области ему предложили вступить в российскую армию. В августе 2025 года он подписал контракт с Вооружёнными силами РФ за материальное вознаграждение в размере 2,4 млн рублей.

«Сначала я не согласился, но после пыток и давления вынужден был согласиться и подписал военный контракт. В сентябре 2025 года после прохождения военной подготовки в одном из военных подразделений Донецкой области я как рядовой участвовал в боевых действиях против Украины в составе Вооружённых сил России», — рассказал он в суде.

Подсудимый сообщил, что во время атаки беспилотника получил перелом левой лопатки и осколочные ранения в области левой щеки и левого глаза, после чего был госпитализирован.

В ноябре прошлого года он покинул госпиталь, а затем обратился в посольство Узбекистана в Москве и вернулся на родину.

В суде подсудимый полностью признал вину, заявил о раскаянии и указал, что согласился на участие в боевых действиях под давлением.

Суд приговорил Н. И. к двум годам лишения свободы по части 1 статьи 154 (Наёмничество) Уголовного кодекса. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии общего режима.