В Американских центрах в Монголии открылась выставка мини-музея «Отцы-основатели». Видео

CentralAsia (MNG) - Как сообщает MiddleAsianNews, посольство США в Улан-Баторе с гордостью объявляет об открытии Музея основателей, организованного Белым домом в честь 250-летия Соединенных Штатов.

«Наша передвижная мини-выставка теперь доступна для просмотра в наших американских центрах в Улан-Баторе, Улаан-Гоме, Дархане, Эрдэнэте и Сайншанде. Если вы хотите, чтобы Музей отцов-основателей прошел на вашей площадке или мероприятии, пожалуйста, свяжитесь с нами по этому адресу», — говорится в сообщении посольства.

Экспозиция музея состоит из разделов под названиями «Отцы-основатели Соединенных Штатов», «Женщины-революционерки», «Подписавшие Декларацию независимости» и «Ключевые события в истории».

Отцы-основатели США The Founding Fathers) — группа американских государственных деятелей, сыгравших ключевую роль в основании и становлении американской государственности, в том числе в завоевании независимости и создании принципов новой политической системы. Некоторые историки включают в их число представителей Тринадцати британских колоний в Северной Америке, которые организовали и провели американскую революцию и создали США в качестве политиков, юристов, государственных деятелей, солдат, дипломатов или просто рядовых граждан.

Историк Ричард Моррис в 1973 году выделил следующих семерых ключевых Отцов-основателей: Джон Адамс, Бенджамин Франклин, Александр Гамильтон, Джон Джей, Томас Джефферсон, Джеймс Мэдисон и Джордж Вашингтон. Трое из них (Гамильтон, Мэдисон и Джей) являются авторами «Записок Федералиста» — 85 статей в поддержку ратификации Конституции США.

Женщины-революционерки в истории США охватывают широкий спектр борьбы: от политического освобождения и борьбы за права женщин до радикальных социальных изменений. Ключевые фигуры включают Бланку Каналес, руководившую восстанием, Мерси Уоррен, идеолога времен революции, и Анджелу Дэвис, активистку XX века.

Декларация незави́симости США (United States Declaration of Independence) — исторический документ, в котором британские колонии в Северной Америке объявили независимость от Великобритании, принят единогласно Вторым Континентальным конгрессом 4 июля 1776 года в Филадельфии, штат Пенсильвания.

День принятия (но не подписания) Декларации независимости, 4 июля, празднуется в США как День независимости. Декларация стала первым официальным документом, в котором колонии именовались «Соединёнными Штатами Америки».

Вы также можете посетить виртуальную выставку по этой ссылке.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения