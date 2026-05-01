Италия содействует научной дипломатии и поддерживает молодые таланты в Монголии

CentralAsia (MNG) - Посольство Италии в Улан-Баторе совместно с Государственным университетом Монголии организовало диалог о науке, инновациях и международном сотрудничестве, в рамках которого состоялась онлайн-лекция учёной Эрсилии Ваудо (Европейское космическое агентство) на тему «Космос: бесконечное приключение». Об этом информирует MiddleAsianNews.

Ундраа Агваанлувсан, председатель Межпарламентской группы дружбы Италия-Монголия и специалист в области ядерной физики, также выступила на мероприятии, поделившись своим опытом обучения в Центре теоретической физики в Триесте.

Мероприятие, на котором присутствовали многочисленные студенты, профессора и исследователи из Государственного университета Монголии, также послужило поводом отметить 100-летие со дня рождения пакистанского ученого Абдуса Салама, в честь которого назван Центр теоретической физики в Триесте.

Эта инициатива является частью растущей приверженности Италии научной дипломатии и развитию талантов, а также укреплению диалога с Монголией в этой важной области. Космическая сфера, в частности, представляет собой перспективное направление для академического и научного сотрудничества между двумя странами.

Монгольский космонавт Гүррагчаа Жүгдэрдэмид стал вторым азиатским космонавтом, принявшим участие в космической миссии, и Монголия проводит исследовательские программы в различных областях, связанных с освоением космоса.

Ректор Государственного университета Монголии Баатарчулуун Цэрмаа открыл встречу вместе с послом Италии в Монголии Джованной Пиккарретой, подчеркнув значительный вклад Италии в науку — от Галилео Галилея до наших дней — и отметив достижения таких деятелей, как Джорджо Паризи и Рита Леви Монтальчини, в честь которой 22 апреля, в день рождения лауреата Нобелевской премии, отмечается День итальянских исследований. Джованна Пиккаррета подчеркнула возможности, которые предоставляет монгольским студентам программа «Инвестируйте свой талант в Италию», которая, начиная с 2026 года, будет распространена и на Монголию, подтверждая приверженность Италии продвижению молодых талантов страны. Крайний срок подачи заявок — 11 мая.

Кроме того, опубликован конкурс заявок на стипендии «Инвестируйте свой талант в Италию» на 2026–2027 учебный год.

Эта программа ориентирована на студентов из 23 стран-участниц и предоставляет возможность поступить в магистратуру или аспирантуру по инженерным, архитектурным и дизайнерским, экономическим и управленческим специальностям в итальянских университетах.

Дипломатические отношения между Италией и Монголией зародились в 1970 году; поэтому в 2026 году исполнится 56 лет с момента их установления. Однако обмены между итальянским и монгольским народами существовали задолго до формализации дипломатических отношений. В Национальном музее Чингисхана в Улан-Баторе хранится римский артефакт (III–II века до н.э.), свидетельствующий о существовании контактов между цивилизациями, от которых произошли две страны. Первая задокументированная дипломатическая миссия датируется 1245 годом, когда папа Иннокентий IV, обеспокоенный расширением Монгольской империи вглубь Европы, отправил францисканского монаха Джованни да Пиана дель Карпине ко двору хана Гуюка, поручив ему доставить два папских письма. Эта миссия, прибывшая в Монголию в 1246 году, предшествовала знаменитым путешествиям Марко Поло ко двору Великого хана Хубилая. В память об этом общем историческом наследии Италия в 2024 году в сотрудничестве с Национальным музеем Чингисхана организовала выставку, посвященную Марко Поло, по случаю 700-летия со дня его смерти. В центре Улан-Батора находится статуя, посвященная знаменитому венецианскому путешественнику, отражающая роль Марко Поло в монгольской культуре.

Отношения между Италией и Монголией основаны на прочной сети двусторонних соглашений и инструментов сотрудничества. Особенно важной вехой стало подписание в январе 2025 года первого Соглашения о воздушном сообщении между двумя странами, которое установило всеобъемлющую нормативную базу для активации прямых воздушных сообщений между Италией и Монголией, способствуя укреплению связей и обменов между народами двух стран.

Положительная динамика двусторонних отношений была укреплена визитом президента Монголии г-на Хүрэлсүха Ухнаа в Италию в декабре 2025 года по случаю 55-летия установления дипломатических отношений и по приглашению президента Итальянской Республики Серджо Маттареллы.

В этом контексте Италия и Монголия договорились об установлении стратегического партнерства, что повысит уровень отношений и определит структурированные рамки сотрудничества в политической, экономической и торговой, культурной, научно-технической сферах, а также на многосторонней арене.

Сотрудничество между Италией и Монголией также развивается в более широких рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве между Монголией и Европейским союзом и его государствами-членами, подписанного в Улан-Баторе 30 апреля 2013 года, которое представляет собой важную многостороннюю основу для политического диалога и отраслевого сотрудничества.

