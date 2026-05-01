Программа библиотеки знакомит с монгольской культурой и устойчивым туризмом в Алабаме

CentralAsia (MNG) - В четверг, 7 мая, с 16:00 до 17:30 в конференц-зале библиотеки О’Нил состоится мероприятие «Познакомьтесь с Монголией вместе с Одонтуяа Адъяа», — пишет MiddleAsianNews.

В интерактивной сессии вопросов и ответов примет участие Одонтуяа Адъяа, известная как Одино, стажер из Монголии, участвующая в профессиональной программе, финансируемой Государственным департаментом США. Одонтуяа поделится своими знаниями о монгольской культуре, опыте путешествий и карьере в сфере устойчивого туризма.

Участники смогут насладиться монгольскими закусками, приняв участие в играх, дискуссиях и образовательных мероприятиях, посвященных путешествиям по миру и охране окружающей среды.

Библиотека О'Нила — это современная публичная библиотека, расположенная по адресу: 50 Oak Street, Mountain Brook, AL 35213, Mountain Brook, Alabama, United States.

Одонтуяа поделится своим опытом монгольского кочевничества, традиционных обычаев, уникальных природных ландшафтов и устойчивого туризма. Она — один из лучших гидов Indy Guide, много лет посвятившая знакомству туристов с Монголией.

Indy Guide — это туристическая платформа, которая напрямую связывает путешественников с местными гидами, водителями и организаторами поездок в малоизвестные и уникальные места, такие как Центральная Азия, Кавказ и Монголия.

Цель этой платформы — поддержать независимых гидов, проживающих в данном регионе, а не крупные туристические компании, и предоставить путешественникам более реалистичный, «аутентичный» опыт.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения