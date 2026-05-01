Монголия приняла участие в «Большой семёрке»

CentralAsia (MNG) - На борьбу с опустыниванием страны потребуется свыше $800 млн.

Монголия приняла участие в Саммите министров окружающей среды «Большой семёрки», состоявшемся во Франции, где представила на политическом уровне инициативы по борьбе с изменением климата и опустыниванием.

В последние годы «Большая семёрка» приглашает к участию в обсуждении отдельных тематических вопросов другие страны. В текущем саммите, помимо Монголии, приняли участие министры окружающей среды Армении, Республики Корея, Турецкой Республики, Кении, Албании, Австралии, Республики Индонезия и Бразилии, а также представители международных организаций. В ходе встречи были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с изменением климата, и пути их решения.

слева: министр окружающей среды Армении Амбардзум Матевосян и министр окружающей среды Монголии Сандаг-Очир Цэнд

Монголия представила свой опыт и государственную политику в контексте подготовки к 17-й сессии Конференции сторон Конвенции Организации Объединённых Наций по борьбе с опустыниванием (COP17), которая состоится с 17 по 28 августа. В рамках этого были выдвинуты три ключевые инициативы: борьба с опустыниванием, рациональное использование и увеличение водных ресурсов, восстановление деградированных пастбищ, а также внедрение экологических решений, основанных на природных подходах.

Кроме того, была представлена «Степная повестка дня» - комплексная инициатива, направленная на противодействие изменению климата, опустыниванию и деградации земель, тем самым формируя новое направление международного сотрудничества. Данная инициатива предложена Монголией в рамках подготовки к COP17.

В настоящее время Монголия осуществляет обновление Национальной стратегии и плана действий по сохранению биоразнообразия в соответствии с Глобальной рамочной программой по биоразнообразию. По предварительным оценкам, для реализации данного плана до 2030 года потребуется около $810 млн.

Коронавирус в Монголии

Карта распространения