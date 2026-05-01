Будет создана Национальная референс-лаборатория

CentralAsia (MNG) - Министр здравоохранения Батшугар Энхбаяр вместе с представителем Всемирной организации здравоохранения в Монголии д-ром Сокорро Эскаланте ознакомились с ходом реализации проекта Национальной референс-лаборатории по контролю качества лекарственных средств. Об этом сообщает пресс-служба Минздрав страны.

По данным Министерства здравоохранения, создание этой лаборатории позволит Монголии осуществлять более эффективный и своевременный мониторинг качества и безопасности лекарственных препаратов.

Ключевые ожидаемые результаты включают:

Удвоение количества анализируемых образцов в год

Расширение спектра услуг по тестированию

Более быстрое и эффективное проведение оценок качества и безопасности

Значительное сокращение задержек в проведении тестирования

Улучшение пределов обнаружения и точности измерений

Кроме того, проект заложит основу для достижения Монгольским органом по регулированию лекарственных средств третьего уровня зрелости в соответствии с Глобальным инструментом сравнительной оценки ВОЗ (GBT). Ожидается, что это улучшит возможности экспорта лекарственных препаратов, фармацевтического сырья и медицинских изделий отечественного производства на международные рынки.

В настоящее время лаборатория по тестированию лекарственных препаратов обрабатывает 2000–2500 образцов в год, а время ожидания результатов составляет 90–100 дней. Однако с вводом в эксплуатацию Национальной референс-лаборатории ее мощность удвоится, а время ожидания результатов значительно сократится. Это позволит Монголии более полно обеспечить качество и безопасность лекарственных средств.

Реконструкция лаборатории осуществляется за счет инвестиций Всемирной организации здравоохранения в размере $1.8 млн, при этом организация отвечает за проектирование, строительство, оснащение и поставку всего оборудования и инструментов. В частности, поставляются 78 из 45 типов приборов, оборудования и вспомогательных инструментов, необходимых для Национальной референс-лаборатории по контролю качества лекарственных средств, соответствующих международным стандартам, а также организуется обучение для повышения квалификации персонала и экспертов.

