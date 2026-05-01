Монголия и ПРООН являются партнерами в проекте «Зеленое и инклюзивное городское развитие»

Сандаг-Очир Цэнд и Матильда Димовска

CentralAsia (MNG) - Министерство окружающей среды и изменения климата подписало Меморандум о взаимопонимании с Программой развития ООН для реализации проекта «Зеленые и инклюзивные города в Монголии», финансируемого Глобальным экологическим фондом.

Пятилетний проект будет реализован в Улан-Баторе, Дархане и Эрдэнэте и окажет поддержку целевым городам во внедрении мер по борьбе с изменением климата, сохранению биоразнообразия и социальной интеграции в планы городского развития, пространственное и землепользование, а также в процессы составления муниципальных бюджетов. Реформы будут сосредоточены на укреплении городского управления, совершенствовании управления муниципальными финансами и расширении доступа к инновационным финансовым инструментам, таким как смешанное финансирование, государственно-частное партнерство и «зеленые» муниципальные облигации.

«Правительство Монголии привержено тому, чтобы направлять городское развитие по более экологичному, инклюзивному и устойчивому к изменению климата пути», — заявил министр окружающей среды и изменения климата Сандаг-Очир Цэнд. «Цель проекта — интегрировать вопросы изменения климата и биоразнообразия в городское планирование и инвестиции, одновременно укрепляя координацию на национальном и местном уровнях. Такой подход полностью соответствует приоритетным направлениям политики Монголии в области смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним».

Данный проект является частью комплексной глобальной программы устойчивого развития городов GEF-8 и будет реализован Министерством окружающей среды и изменения климата при технической поддержке Программы развития Организации Объединенных Наций.

Эта инициатива будет способствовать внедрению низкоуглеродного отопления, экологически чистого транспорта, защите от наводнений и масштабному экологическому восстановлению почти 40 000 гектаров деградированных земель. Благодаря инновациям, цифровым решениям и активному участию общественности, инициатива способствует инклюзивному, учитывающему гендерные аспекты экономическому росту и долгосрочной устойчивости городов.

Матильда Димовска, постоянный представитель Программы развития ООН в Монголии, подчеркнула: «По своей сути этот проект направлен на трансформацию того, как города планируют, финансируют и осуществляют развитие. Сочетая реформу политики, инновационное финансирование и целевые инвестиции, он помогает городам стать более устойчивыми, пригодными для жизни и инклюзивными, одновременно способствуя достижению глобальных целей в области климата и биоразнообразия».

Ожидается, что, интегрировав принципы устойчивого развития в основные системы городского управления и инвестирования, проект позволит создать модели, применимые на практике, и получить полезные знания для стран с холодным климатом и быстрой урбанизацией.

