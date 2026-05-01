Мясной кризис приводит к резкому росту инфляции в Монголии

CentralAsia (MNG) - Инфляция в масштабах всей страны в марте 2026 года достигла 7.4%, что в значительной степени обусловлено 24-процентным скачком цен на мясо и ростом цен на топливо.

Ургамалсувд Нанжид, директор Департамента денежно-кредитной политики Банка Монголии, предупредила, что риски, связанные с цепочками поставок удобрений и топлива, могут продолжать подталкивать цены на продукты питания и энергоносители вверх в ближайшие месяцы.

Хотя Улан-Батор традиционно стабилизирует цены за счет 400 пунктов продажи «резервного мяса», недавний всплеск цен затронул всю страну. Эта общенациональная тенденция вызвала призывы к пересмотру того, как используются государственные и капитальные бюджеты для управления запасами мяса. Примечательно, что основные факторы инфляции изменились; если раньше рост цен объяснялся внешними факторами и импортными товарами, то теперь ведущими причинами являются отечественные товары, такие как мясо, вода и напитки.

Глава Банка Монголии Наранцогт Санжаа отметил, что, несмотря на значительные субсидии, цепочка поставок сельскохозяйственной продукции остается недостаточно развитой, а финансирование зачастую сосредоточено в руках нескольких компаний. Наранцогт заявил, что центральный банк не будет увеличивать денежную массу или внедрять программы стабилизации цен из-за таких экологических факторов, как засуха, утверждая, что вместо этого сектор должен инвестировать в инфраструктуру, например, в ирригацию. Для поддержки развития банк может скорректировать требования к резервам для кредиторов, ориентированных на сельскохозяйственный сектор, который в этом году должен получить государственные субсидии в размере ₮200 млрд.

