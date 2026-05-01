Казахстан переходит к новой модели миграционной политики. Президент подписал указ

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому страна переходит к новой модели миграционной политики.

Новая модель ориентирована на привлечение инвесторов, квалифицированных специалистов и талантов. Документ предусматривает цифровую реформу и отказ от прежней разрешительно-квотной системы в пользу стимулирующего подхода.

Основной целью перехода является формирование в Казахстане регионального хаба для инвестиций и человеческого капитала. Завершить реализацию всех изменений правительству поручено до конца 2026 года.

В рамках реформы будет пересмотрена визовая система. Категории унифицируют и дополнят новыми форматами. Вводится бизнес-виза для инвесторов и членов советов директоров, виза квалифицированного работника для ученых, врачей, деятелей культуры и выпускников ведущих вузов, а также виза временного работника для участников конкретных инвестиционных проектов.

Также вводится «Алтын виза», обладатели которой получат расширенный доступ к государственным услугам. Ее обладатели освобождаются от индивидуального подоходного налога, а также налогов на имущество и землю.

Одновременно внедряется цифровой ID резидента, который станет аналогом удостоверения личности при доступе к государственным и финансовым сервисам. Предусмотрено и автоматическое признание дипломов ведущих зарубежных вузов без процедуры нострификации.

В рамках цифровизации для иностранных граждан будет создана единая платформа QazETA с модулем e-Residency и программа e-Residency Invest, дающая возможность электронным резидентам инвестировать в проекты в Казахстане и на площадке МФЦА через банки-партнеры.

Помимо этого в Астане и Алматы сформируют зоны с обязательным англоязычным сервисом. В Алматы планируется запуск специализированной площадки для развития проектов в сфере искусственного интеллекта Almaty AI Hub.

Указ вступает в силу со дня подписания.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения