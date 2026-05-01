В Казахстане запустили ракету-носитель среднего класса «Союз-5/Сункар»

CentralAsia (KZ) - На космодроме Байконур в Казахстане 30 апреля запустили перспективную ракету-носитель среднего класса «Союз-5/Сункар» с космического ракетного комплекса «Байтерек».

Как сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Казахстана, это был первый испытательный запуск ракеты.

Для летно-конструкторских испытаний первая и вторая ступени ракеты отработали штатно, а габаритно-массовый макет был успешно выведен на расчетную траекторию. В рамках создания комплекса проведена работа по модернизации наземной инфраструктуры, строительству и адаптации стартовых систем, систем управления, заправки и безопасности.

«Реализация проекта КРК «Байтерек» — это один из самых сложных технологических проектов последних лет. Создан современный комплекс, полностью отвечающий требованиям автоматизации и безопасности. Успешный пуск ракетного комплекса «Байтерек», открывает новые возможности в освоении космоса, а реализация проекта позволяет создавать новые рабочие места и расширяет возможности по выведению на орбиту широкой линейки космических аппаратов. Подготовка к пуску велась в строгом соответствии с технологическими регламентами, где приоритет был отдан бесперебойной работе всех узлов и агрегатов», - отмечают в Министерстве.

Для эксплуатации созданного нового космического ракетного комплекса задействовано более 40 технических систем. Технические характеристики носителя «Союз-5/Сункар», разработанного в РКЦ «Прогресс», позволяют выводить на низкую околоземную орбиту до 17 тонн полезной нагрузки.

АО «СП «Байтерек» — совместное казахстанско-российское предприятие, созданное для реализации проекта космического ракетного комплекса на космодроме Байконур. Компания отвечает за создание, развитие и эксплуатацию наземной инфраструктуры комплекса для пусков ракет-носителей нового поколения. ⇳

