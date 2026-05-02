В Мексике 11 человек погибли из-за ДТП с туристическим автобусом

CentralAsia (KZ) - В Мексике не менее 11 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом, ещё 31 человек получил травмы. Об этом сообщает местное издание El Universal.

Автобус следовал из соседнего штата Халиско. В районе города Аматлан-де-Канас он съехал с трассы и перевернулся. Пассажиры направлялись на отдых в развлекательный центр.

Шесть человек погибли на месте, ещё пятеро скончались в медицинских учреждениях. Власти опубликовали список пострадавших — среди них есть двухлетний ребёнок. Причины аварии пока не установлены. На месте работают экстренные службы двух штатов.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Казахстане

Карта распространения