экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Мексике 11 человек погибли из-за ДТП с туристическим автобусом

CentralAsia (KZ) -  В Мексике не менее 11 человек погибли в результате ДТП с туристическим автобусом, ещё 31 человек получил травмы. Об этом сообщает местное издание El Universal.

Автобус следовал из соседнего штата Халиско. В районе города Аматлан-де-Канас он съехал с трассы и перевернулся. Пассажиры направлялись на отдых в развлекательный центр.

Шесть человек погибли на месте, ещё пятеро скончались в медицинских учреждениях. Власти опубликовали список пострадавших — среди них есть двухлетний ребёнок. Причины аварии пока не установлены. На месте работают экстренные службы двух штатов.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com