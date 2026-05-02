Трамп пригрозил Кубе отправкой авианосца к её берегам

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп 1 мая сообщил о возможности давления на Кубу, не исключив отправку американского авианосца к берегам острова. Слова американского лидера привёл телеканал Fox News.

В качестве демонстрации силы США могут направить один из крупнейших кораблей ВМС, в том числе авианосец USS Abraham Lincoln.

«Мы направим один из наших крупных кораблей, возможно, это будет авианосец «Авраам Линкольн», самый большой в мире. Он подойдет, остановится примерно в 100 ярдах от берега, и они скажут: «Большое спасибо, мы сдаемся», - сказал Трамп на мероприятии во Флориде.

Ранее он также допускал, что Куба может стать следующей целью для США после урегулирования конфликта с Ираном.

