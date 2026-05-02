В Японии арестовали мужчину по подозрению в сожжении тела своей жены

CentralAsia (CA) -  В Японии арестован мужчина по подозрению в сожжении тела своей супруги в кремационной печи зоопарка. Об этом 1 мая сообщило агентство Japan Today.

В конце марта 33-летний сотрудник зоопарка Асахияма на острове Хоккайдо сжёг тело своей 33-летней жены на территории учреждения. В ходе допроса он сказал, что сжигал тело в течение нескольких часов и намекнул на свою причастность к её гибели.

Внутри печи следователи обнаружили фрагменты останков. При этом версия убийства на данный момент официально не подтверждена. Как отмечает телеканал, ранее женщина жаловалась родственникам на угрозы со стороны супруга.

 

