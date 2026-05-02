Иран направил США новое предложение для возобновления переговоров

CentralAsia (CA) - Иран передал США обновлённое предложение с целью возобновления переговоров по урегулированию конфликта. Об этом 1 мая сообщило издание The Wall Street Journal.

Тегеран смягчил свою позицию и допустил возможность обсуждения условий открытия Ормузского пролива параллельно с обязательствами Вашингтона прекратить военные действия и снять блокаду иранских портов. В предложении также обозначены рамки для обсуждения ядерной программы Ирана в обмен на смягчение санкционного давления.

Как утверждают источники, Иран через посредников выразил готовность начать переговоры уже на следующей неделе в Пакистане при условии положительного ответа США. При этом стороны по-прежнему далеки от согласования позиций, и возможные переговоры могут пройти в напряжённой атмосфере.

Ранее Иран предлагал открыть Ормузский пролив и отложить обсуждение ядерной программы на более поздний этап. По данным источников, спецпосланник президента США Стив Уиткофф направил Тегерану список поправок, предусматривающих возврат ядерной темы в переговорный процесс. Среди предложений — требование не вывозить обогащённый уран и не возобновлять работу ядерных объектов на время переговоров.

Ответ Ирана, как сообщается, был передан через пакистанских посредников.

Тем временем президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что Вашингтон уже провёл контакт с Тегераном.

«Мы только что провели разговор с Ираном. Посмотрим, что из этого выйдет. Но я не рад», - сказал он.

Иранское агентство IRNA подтвердило передачу текста предложения через Пакистан.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонных переговоров с коллегами из ряда стран заявил о готовности Тегерана к дипломатии при условии отказа США от давления и угроз.

В МИД Ирана также подчеркнули, что приоритетом остаётся прекращение конфликта и достижение устойчивого мира в переговорах с Вашингтоном.