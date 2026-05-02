Токаев поблагодарил Лукашенко и Путина за содействие в освобождении казахстанского дипломата в Польше

CentralAsia (KZ) - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность президентам Беларуси и России Александру Лукашенко и Владимиру Путину за содействие в освобождении казахстанского дипломата Ануара Бакибая. Об этом 2 мая сообщил пресс-секретарь главы казахского государства Айбек Смадияров.
В ходе телефонного разговора с Александром Лукашенко Токаев поблагодарил белорусскую сторону за конструктивное сотрудничество. Также он отметил вклад России в достижении взаимоприемлемого решения.
Кроме того, президент Казахстана намерен направить письма президенту Польши Каролю Навроцкому и премьер-министру Дональду Туску со словами признательности за взвешенный подход польской стороны.
Ануар Бакибай был освобождён в рамках обмена задержанными между Беларусью и Польшей по формуле «пять на пять». Обмен состоялся 28 апреля на пункте пропуска «Переров — Беловежа».
Дипломат был задержан в июле прошлого года в польском городе Быдгощ по подозрению в сборе информации в интересах России, в том числе о военных объектах НАТО. На момент задержания он занимал должность помощника военного атташе Казахстана в Украине.