В Иране казнили двух мужчин по обвинению в шпионаже для Израиля

CentralAsia (CA) - В Иране казнили двух мужчин, признанных виновными в шпионаже в пользу израильской разведки «Моссад». Об этом 2 мая сообщило иранское издание Tasnim.

Якуб Каримпур и Насер Бекрзаде были приговорены к смертной казни по обвинению в передаче информации израильской разведке. Приговор был приведён в исполнение после его утверждения Верховным судом страны.

Как утверждает следствие, Каримпур передавал сотрудникам «Моссада» секретные сведения в период обострения отношений Ирана с США и Израилем. В свою очередь Бекрзаде, по версии властей, собирал и передавал информацию о государственных, провинциальных и религиозных деятелях, а также о стратегически важных объектах.

В частности, речь идёт об объекте в Натанзе, где расположен один из ключевых элементов ядерной программы Ирана. Сообщается, что ранее этот объект подвергался ударам.