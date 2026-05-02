Сокамерник Эпштейна рассказал о содержании его предсмертной записки

CentralAsia (CA) - Сокамерник финансиста Джеффри Эпштейна в нью-йоркской тюрьме Николас Тартальон заявил, что нашёл предполагаемую предсмертную записку бизнесмена. Об этом 30 апреля сообщило издание The New York Times.

По словам Тартальона, в июле 2019 года он обнаружил письмо после того, как Эпштейна нашли без сознания. После этого, как утверждается, его перевели в другую часть тюрьмы и поместили под усиленное наблюдение из-за риска самоубийства.

Тартальон рассказал, что записка была спрятана в графическом романе. «Я открыл книгу, чтобы почитать, и там была она», — сказал он, уточнив, что это был лист жёлтой бумаги, вырванный из блокнота.

Как утверждает сокамерник, в записке Эпштейн писал, что следователи за несколько месяцев работы «ничего не нашли».

«Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться», - процитировал он содержание записки.