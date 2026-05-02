экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сокамерник Эпштейна рассказал о содержании его предсмертной записки

CentralAsia (CA) -  Сокамерник финансиста Джеффри Эпштейна в нью-йоркской тюрьме Николас Тартальон заявил, что нашёл предполагаемую предсмертную записку бизнесмена. Об этом 30 апреля сообщило издание The New York Times.

По словам Тартальона, в июле 2019 года он обнаружил письмо после того, как Эпштейна нашли без сознания. После этого, как утверждается, его перевели в другую часть тюрьмы и поместили под усиленное наблюдение из-за риска самоубийства.

Тартальон рассказал, что записка была спрятана в графическом романе. «Я открыл книгу, чтобы почитать, и там была она», — сказал он, уточнив, что это был лист жёлтой бумаги, вырванный из блокнота.

Как утверждает сокамерник, в записке Эпштейн писал, что следователи за несколько месяцев работы «ничего не нашли».

«Что вы хотите, чтобы я сделал, разрыдался? Пора прощаться», - процитировал он содержание записки.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com