В Осло покончил с собой сын норвежских дипломатов, который в 10 лет вместе с родителями попал на остров Эпштейна

CentralAsia (CA) - В Осло 29 апреля покончил с собой Эдвард Юул Рёд-Ларсен — сын норвежских дипломатов, оказавшихся под следствием по делу о связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом сообщило местное издание Verdens Gang.

Речь идёт о сыне дипломатов Моны Юул и Терье Рёд-Ларсен. Ранее в обнародованных материалах по делу Эпштейна сообщалось, что они привозили своего сына на остров финансиста, когда тому было десять лет. Кроме того, Эпштейн якобы завещал Эдварду 5 млн долларов.

Отмечается, что норвежские дипломаты попали под следствие после того, как Министерство юстиции страны выявило их предполагаемые связи с Эпштейном.

Адвокаты семьи заявили, что причиной трагедии могли стать последствия общественного давления, связанного с расследованием и вниманием к делу.

«Внимание общественности не только затронуло двух родителей, но и невольно вовлекло их детей в неумолимую машину общественного контроля», - говорится в заявлении защиты.