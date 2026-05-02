Китайский суд запретил увольнять сотрудников за использование ИИ

// АКИpress

CentralAsia (KZ) - Китайский суд постановил, что компании не могут увольнять сотрудников только для того, чтобы заменить их системами искусственного интеллекта, сообщает издание Bloomberg.

Как пишет издание, суд постановил, что технологическая компания незаконно уволила сотрудника после того, как он отказался от понижения в должности в связи с автоматизацией его работы с помощью искусственного интеллекта.

В постановлении говорится, что компании не могут в одностороннем порядке увольнять сотрудников или сокращать заработную плату в связи с технологическим прогрессом.

Китайский суд постановил, что компании не могут увольнять сотрудников только для того, чтобы заменить их системами искусственного интеллекта, поскольку власти пытаются стабилизировать внутренний рынок труда, одновременно участвуя в глобальной гонке за развитием технологий ИИ.

Согласно заявлению, опубликованному Народным судом промежуточной инстанции города Ханчжоу, суд постановил, что технологическая компания в восточном Китае незаконно уволила одного из своих сотрудников после того, как он отказался от понижения в должности в связи с автоматизацией его работы с помощью искусственного интеллекта.

«Указанные компанией основания для расторжения трудового договора не подпадали под негативные обстоятельства, такие как сокращение штата или операционные трудности, а также не соответствовали юридическому условию, делающему «невозможным продолжение трудового договора»», — говорится в статье суда от 28 апреля.

В отдельном заявлении суда , ссылающегося на то же дело, говорится, что компании не могут в одностороннем порядке увольнять сотрудников или сокращать заработную плату в связи с технологическим прогрессом.

Это решение принято на фоне того, как китайские компании спешат внедрить системы искусственного интеллекта в рамках государственной стратегии по доминированию в этой новой технологии. В то же время, представители Коммунистической партии Китая выразили готовность уделять приоритетное внимание стабильности на рынке труда, поскольку страна сталкивается с замедлением экономики и высоким уровнем безработицы среди молодежи.

Согласно материалам дела, сотрудник, оказавшийся в центре скандала, специалист по обеспечению качества в технологической компании, известный только как Чжоу, отвечал за проверку точности результатов работы крупных языковых моделей. Когда его обязанности перешли к системе искусственного интеллекта, его понизили в должности и вынудили согласиться на 40-процентное сокращение заработной платы.

Когда Чжоу отказался от перевода на другую должность, компания уволила его, сославшись на сокращение штата из-за внедрения ИИ. Дело дошло до арбитража, а затем до китайского суда, который поддержал компенсационный пакет.

Это решение основывается на прецеденте, установленном другим китайским судом в декабре, который постановил, что внедрение ИИ не соответствует необходимым правовым стандартам для расторжения контракта картографической компанией с одним из своих сотрудников.

