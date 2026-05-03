Монгольские няшки завоевали золото, серебро и бронзу в Душанбе. Видео

CentralAsia (TJ) - Двойная радость для Монголии во второй день в Душанбе

Как сообщает MiddleAsianNews, 1-3 мая 2026 года в столице Таджикистана проходит турнир Большого шлема по дзюдо.

240 дзюдоистов из 34 стран выступят в Душанбе в весовых категориях до 60 кг, 66 кг, 73 кг, 81 кг, 90 кг, 100 кг и свыше 100 кг у мужчин, до 48 кг, 52 кг, 57 кг, 63 кг, 70 кг, 78 кг и свыше 78 кг у женщин.

Во второй день турнира Большого шлема по дзюдо в Таджикистане арена вновь была заполнена до отказа. Болельщики с нетерпением ждали ещё больше поединков мирового уровня.

Монгольские дзюдоистки блестяще выступили на этом соревновании.

Анударь Жамсран одержала победу над Амбер Гершес, представлявшей Нидерланды, в весовой категории до 48 кг.

До 48 кг

1. Анударь Жамсран (Монголия)

2. Амбер Гершес (Нидерланды)

3. Чжуан Веньна (Китай), Хэй Синьян (Китай)

Нандин-Эрдэнэ Мягмарсүрэн завоевала бронзовую медаль, победив в основное время узбекскую соперницу Мухай Ахматову с преимуществом в юко, в весовой категории до 52 кг.

До 52 кг

1. Одетте Джуффрида (Италия)

2. Александра Калета (Польша)

3. Кеня Перна (Италия), Нандин-Эрдэнэ Мягмарсүрэн (Монголия)

Ариунзаяа Тэрбиш завоевала серебряную медаль на турнире «Большой шлем» в Душанбе.

Она успешно выступила в первый день соревнований, встретившись в финальном поединке с российской дзюдоисткой Ольгой Мухиной. Несмотря на активность и давление на протяжении всего матча, она проиграла Ольге Мухиной по очкам (юко) за прием о-учи-гари, что привело к присуждению ей серебряной медали.

До 57 кг

1. Ольга Мухина (Россия)

2. Ариунзаяа Тэрбиш (Монголия)

3. Наталья Елкина (Россия), Тао Юин (Китай)

На татами в финале категории до 63 кг сошлись две представительницы Монголии – Ганхайч Болд и Энхрийлэн Лхагватогоо.

Схватка перешла в golden score, и лишняя ложная атака со стороны соперницы принесла победу Ганхайч. Награды им вручила министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Солеха Холмахмадзода.

