Иранский план урегулирования конфликта с США состоит из 14 пунктов

- Азия и мир, политика
- 12:00, 03 мая 2026
- Просмотров: 1450
CentralAsia (CA) - Власти Ирана передали США документ из 14 пунктов с условиями завершения конфликта. Об этом 3 мая сообщило иранское агентство Tasnim.
Предложение Тегерана стало ответом на предыдущий план Вашингтона, состоявший из девяти пунктов.
Среди ключевых требований Ирана — предоставление гарантий ненападения, вывод американских войск из сопредельных регионов, снятие морской блокады и разморозка иранских активов. Также Тегеран настаивает на выплате репараций, отмене санкций, прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, и создании нового механизма функционирования Ормузского пролива.
Ранее США предлагали двухмесячное перемирие, однако Иран заявил о необходимости окончательного урегулирования конфликта в течение одного месяца. «Акцент должен быть сделан не на продлении перемирия, а на завершении войны», — передаёт агентство позицию Тегерана.
В настоящее время Иран ожидает ответа американской стороны.