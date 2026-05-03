Иранский план урегулирования конфликта с США состоит из 14 пунктов
CentralAsia (CA) -  Власти Ирана передали США документ из 14 пунктов с условиями завершения конфликта. Об этом 3 мая сообщило иранское агентство Tasnim.

Предложение Тегерана стало ответом на предыдущий план Вашингтона, состоявший из девяти пунктов.

Среди ключевых требований Ирана — предоставление гарантий ненападения, вывод американских войск из сопредельных регионов, снятие морской блокады и разморозка иранских активов. Также Тегеран настаивает на выплате репараций, отмене санкций, прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан, и создании нового механизма функционирования Ормузского пролива.

Ранее США предлагали двухмесячное перемирие, однако Иран заявил о необходимости окончательного урегулирования конфликта в течение одного месяца. «Акцент должен быть сделан не на продлении перемирия, а на завершении войны», — передаёт агентство позицию Тегерана.

В настоящее время Иран ожидает ответа американской стороны.

