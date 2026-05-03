В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе из автомобиля

CentralAsia (CA) - В Лондоне четыре человека получили ранения в результате стрельбы, открытой из автомобиля. Об этом 3 мая сообщило местное информагентство Sky News.

Инцидент произошёл на юге города. Все пострадавшие, включая пожилого мужчину, были доставлены в больницу.

Отмечается, что 25-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Информация о задержании подозреваемых на данный момент не поступала.