В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе из автомобиля
- 13:09, 03 мая 2026
CentralAsia (CA) - В Лондоне четыре человека получили ранения в результате стрельбы, открытой из автомобиля. Об этом 3 мая сообщило местное информагентство Sky News.
Инцидент произошёл на юге города. Все пострадавшие, включая пожилого мужчину, были доставлены в больницу.
Отмечается, что 25-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.
Информация о задержании подозреваемых на данный момент не поступала.
