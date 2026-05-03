экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Лондоне четыре человека пострадали при стрельбе из автомобиля

CentralAsia (CA) -  В Лондоне четыре человека получили ранения в результате стрельбы, открытой из автомобиля. Об этом 3 мая сообщило местное информагентство Sky News.

Инцидент произошёл на юге города. Все пострадавшие, включая пожилого мужчину, были доставлены в больницу.

Отмечается, что 25-летний мужчина находится в тяжёлом состоянии.

Информация о задержании подозреваемых на данный момент не поступала.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com