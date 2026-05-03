экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Польше найден мёртвым гражданин Украины, полиция задержала подозреваемого

CentralAsia (KZ) -  В городе Яроцин (Польша) обнаружен мёртвым 35-летний гражданин Украины с ранением от острого предмета. Об этом 2 мая сообщил местный телеканал TVP.

1 мая прохожий заметил на тротуаре по одной из улиц мужчину, который лежал в луже крови и не подавал признаков жизни. На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи, однако медики констатировали смерть.

Погибший проживал в Яроцинском уезде. Следствие рассматривает версию умышленного убийства, точные обстоятельства произошедшего устанавливаются.

По подозрению в причастности к преступлению задержан 21-летний соотечественник погибшего.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com