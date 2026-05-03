В Индии слон насмерть затоптал человека

Азия и мир, происшествия
- 16:04, 03 мая 2026
CentralAsia (CA) - В штате Керала (Индия) слон, привезённый для участия в религиозной церемонии, сорвался с цепи и устроил погром, в результате которого погиб человек. Об этом 2 мая сообщило издание The Sun.
Инцидент произошёл у индуистского храма Махавишну. Разъярённое животное в течение примерно двух часов разрушало всё на своём пути, в том числе повреждало автомобили.
Жертвой стал 40-летний мужчина по имени Вишну, уроженец города Коллам, который привёз слона к храму. Сообщается, что животное затоптало его насмерть.
Отмечается, что после произошедшего слон оставался рядом с телом погибшего и не подпускал людей, что затрудняло оказание помощи.
Также пострадал ещё один человек, его доставили в больницу.
В итоге слона удалось обезвредить с помощью транквилизатора, после чего его привязали к дереву рядом со святилищем.