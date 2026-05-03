В Индии слон насмерть затоптал человека

CentralAsia (CA) - В штате Керала (Индия) слон, привезённый для участия в религиозной церемонии, сорвался с цепи и устроил погром, в результате которого погиб человек. Об этом 2 мая сообщило издание The Sun.

Инцидент произошёл у индуистского храма Махавишну. Разъярённое животное в течение примерно двух часов разрушало всё на своём пути, в том числе повреждало автомобили.

Жертвой стал 40-летний мужчина по имени Вишну, уроженец города Коллам, который привёз слона к храму. Сообщается, что животное затоптало его насмерть.

Отмечается, что после произошедшего слон оставался рядом с телом погибшего и не подпускал людей, что затрудняло оказание помощи.

Также пострадал ещё один человек, его доставили в больницу.

В итоге слона удалось обезвредить с помощью транквилизатора, после чего его привязали к дереву рядом со святилищем.