В Польше начались учения НАТО с участием армии США
- 17:16, 03 мая 2026
CentralAsia (CA) - В Польше стартовали учения НАТО Amber Shock 26 с участием американских военных. Об этом 2 мая сообщил польский портал RMF24.
Манёвры проходят на полигоне в Ожиш на северо-востоке страны. В них задействованы около 3,5 тыс. военнослужащих из нескольких государств альянса, а также сотни единиц военной техники.
В ходе учений военные будут отрабатывать тактические задачи, включая ведение огня. Тренировки продлятся до 8 мая.
Основная цель манёвров — повышение уровня взаимодействия между союзниками и демонстрация готовности к выполнению боевых задач.
