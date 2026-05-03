В Польше начались учения НАТО с участием армии США

CentralAsia (CA) - В Польше стартовали учения НАТО Amber Shock 26 с участием американских военных. Об этом 2 мая сообщил польский портал RMF24.

Манёвры проходят на полигоне в Ожиш на северо-востоке страны. В них задействованы около 3,5 тыс. военнослужащих из нескольких государств альянса, а также сотни единиц военной техники.

В ходе учений военные будут отрабатывать тактические задачи, включая ведение огня. Тренировки продлятся до 8 мая.

Основная цель манёвров — повышение уровня взаимодействия между союзниками и демонстрация готовности к выполнению боевых задач.