Движение судов в Ормузском проливе практически остановилось, - Bloomberg

CentralAsia (CA) - Движение судов через Ормузский пролив практически остановилось на фоне обсуждения возможного урегулирования конфликта между США и Иран. Об этом 3 мая сообщил Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания морского транспорта.

По информации издания, активность судоходства резко снизилась после заявлений президента США Дональд Трамп, который рассматривает новое мирное предложение Тегерана.

Отмечается, что в период с утра субботы до дня воскресенья через пролив прошло лишь ограниченное число судов. В основном это были суда, связанные с Китаем или Ираном.