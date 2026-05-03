экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Движение судов в Ормузском проливе практически остановилось, - Bloomberg

CentralAsia (CA) -  Движение судов через Ормузский пролив практически остановилось на фоне обсуждения возможного урегулирования конфликта между США и Иран. Об этом 3 мая сообщил Bloomberg со ссылкой на данные систем отслеживания морского транспорта.

По информации издания, активность судоходства резко снизилась после заявлений президента США Дональд Трамп, который рассматривает новое мирное предложение Тегерана.

Отмечается, что в период с утра субботы до дня воскресенья через пролив прошло лишь ограниченное число судов. В основном это были суда, связанные с Китаем или Ираном.

 

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com