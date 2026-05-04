Цэндбаатар одержал свою 15-ю профессиональную боксерскую победу в США. Видео

CentralAsia (MNG) - Монгольский атлет Цэндбаатар Эрдэнэбат одержал свою 15-ю профессиональную победу в боксёрском поединке и стал обладателем серебряного пояса Всемирного боксёрского совета (WBC), — сообщает MiddleAsianNews.

Он доминировал в этом бою с самого начала, демонстрируя высокий уровень мастерства, скорости и выносливости, превосходя своего противника во всех аспектах.

Его соперником был барбадосский боксер Кобиа Бриди, на счету которого 18 побед и всего одно поражение в 19 профессиональных боксерских поединках. Кобия Бриди (18-1-0) — профессиональный боксер, в настоящее время проживающий в Хайатсвилле, штат Мэриленд.

Цэндбаатар не проиграл ни одного боя из 14 профессиональных боксерских поединков, и в шести из своих 14 побед он одержал победу нокаутом, то есть нанес противнику сильные удары.

