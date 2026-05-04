экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Цэндбаатар одержал свою 15-ю профессиональную боксерскую победу в США. Видео

CentralAsia (MNG) -  Монгольский атлет Цэндбаатар Эрдэнэбат одержал свою 15-ю профессиональную победу в боксёрском поединке и стал обладателем серебряного пояса Всемирного боксёрского совета (WBC), — сообщает MiddleAsianNews.

Он доминировал в этом бою с самого начала, демонстрируя высокий уровень мастерства, скорости и выносливости, превосходя своего противника во всех аспектах.

Его соперником был барбадосский боксер Кобиа Бриди, на счету которого 18 побед и всего одно поражение в 19 профессиональных боксерских поединках. Кобия Бриди (18-1-0) — профессиональный боксер, в настоящее время проживающий в Хайатсвилле, штат Мэриленд.

Цэндбаатар не проиграл ни одного боя из 14 профессиональных боксерских поединков, и в шести из своих 14 побед он одержал победу нокаутом, то есть нанес противнику сильные удары.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2026.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com