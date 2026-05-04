Монгольские баскетболисты одержали впечатляющую победу над профессиональными американскими игроками. Видео

CentralAsia (MNG) -  Полный матч группового этапа между командами Miami и Ulaanbaatar MMC Energy на турнире FIBA ​​3x3 World Tour Chengdu 2026, проходившем в Чэнду, Китай!

Субботний день на турнире FIBA ​​3x3 World Tour Chengdu 2026 был полон драматизма, неожиданных результатов и захватывающих развязок. Об этом сообщает MiddleAsianNews.

В группе B нас ждал один из самых неожиданных поворотов дня: команда Ulaanbaatar MMC Energy (MGL) одержала драматическую победу со счетом 21-20 на последних секундах над командой Miami (США).

Проигрывая большую часть игры, Наурис Миезис положил начало камбэку, забросив два двухочковых подряд, после чего Ulaanbaatar MMC Energy завершил отыгрыш, забросив мяч в корзину на последних секундах.

Ранее Miami продемонстрировал свой класс, одержав победу над Shinagawa (Япония) со счетом 21-16, отыгравшись после отставания в двузначное число очков благодаря энергии Митча Хана и сильной концовке матча.

Однако команда Shinagawa не собиралась сдаваться без боя и обыграла Ulaanbaatar со счетом 21-17 благодаря впечатляющей игре Вонни Скотт, набравшей 14 очков.

Все три команды завершили турнир с результатом 1-1, и Miami и Ulaanbaatar прошли дальше по очкам, набранным в одной из самых напряженных групп дня.

