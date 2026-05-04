Монгольские ветераны Французского легиона отметили День в честь Камерона. Фото

CentralAsia (MNG) - Как информирует MiddleAsianNews, празднование в честь Камерона в посольстве Франции в Улан-Баторе совместно с Ассоциацией бывших членов Иностранного легиона Монголии.

Сначала MiddleAsianNews представляет краткую историю Дня в честь Кэмерона.

Сражение при Камароне (исп. Batalla de Camarón) или при Камероне (фр. Bataille de Camerone) — сражение между ротой Французского Иностранного легиона и мексиканскими войсками во время французской интервенции в Мексику, которое произошло 30 апреля 1863 года вблизи мексиканского селения Камарон-де-Техеда (ныне штат Веракрус) и длилось более 10 часов. Патруль легионеров численностью 65 человек, во главе которого стояли капитан Жан Данжу и лейтенанты Наполеон Вилен и Клеман Моде, был атакован превосходящими силами мексиканской армии. Легионеры отбили две атаки мексиканцев и отступили в асьенде Камарон, заняв там оборону. Они отказались от предложения сдаться и вступили в бой. В течение дня они отражали атаки превосходящих сил противника, насчитывавших до 2 тысяч человек.

К концу сражения в строю остались только трое легионеров, которые согласились сдаться мексиканцам при условии сохранения оружия: потрясённые доблестью легионеров мексиканцы приняли капитуляцию на этих условиях. Битва при Камароне считается одной из самых известных в истории Иностранного легиона. В ходе этой битвы бойцы Иностранного легиона продемонстрировали свои боевые качества, в том числе готовность сражаться до конца против превосходящих сил противника и не сдаваться, пока остаётся возможность оказывать сопротивление. Слово «Камерон» стало нарицательным среди легионеров. Ежегодно 30 апреля отмечается Иностранным легионом как один из дней его воинской славы.

«Это возможность для нас, как и каждый год 30 апреля, отдать дань уважения легионерам, погибшим за Францию, раненым в бою и тем, кто продолжает защищать нашу страну, отстаивая ценности Легиона: честь и верность, чувство долга, дух самопожертвования и героизм», — заявила Ассоциация бывших членов Иностранного легиона Монголии.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения