Одна из сильнейших команд в мире, BC.GAME Esports, подписала контракт с монгольским стрелком Senzu

CentralAsia (MNG) - BC.GAME Esports объявила о том, что монгольский игрок в Counter-Strike 2 Азбаяр Senzu Мөнхболд присоединился к её активному составу на правах аренды из команды The MongolZ, — пишет MiddleAsianNews.

19-летний Senzu — один из самых перспективных молодых стрелков на монгольской CS2-сцене. Ранее он играл за команду The MongolZ и был включен в список 20 лучших игроков 2025 года по версии HLTV. Известный своей стабильной меткостью, умением быстро входить в игру и результативностью в ключевых раундах, Senzu привнесет в BC.GAME Esports дополнительную огневую мощь и гибкость состава.

Приход Senzu еще больше укрепляет атакующую линию BC.GAME Esports. Как молодой стрелок с опытом выступлений на самом высоком уровне, он, как ожидается, обеспечит более эффективное начало раундов и расширит возможности для атаки, а также добавит тактики к существующему составу.

Поскольку команда продолжает адаптироваться и развиваться в рамках проекта CS2, ожидается, что приход Senzu поможет улучшить общий атакующий ритм и глубину состава.

«Senzu уже показал, что может соревноваться на высоком уровне», — заявил представитель BC.GAME Esports. «Его приход привнесет в команду больше огневой мощи, глубины состава и гибкости. Мы с нетерпением ждем возможности помочь ему быстро интегрироваться и вносить стабильный вклад».

Присоединение Senzu является частью дальнейшего развития проекта Counter-Strike 2 в BC.GAME Esports. Команда инвестирует в международный опыт, глубину состава и долгосрочную конкурентоспособность, еще больше укрепляя свои позиции на мировой сцене CS2.

О BC.GAME Esports

BC.GAME Esports — это киберспортивный бренд компании BC.GAME, ориентированный на развитие профессиональных составов, международные соревнования и взаимодействие с глобальным киберспортивным сообществом. В рамках своего проекта Counter-Strike 2, BC.GAME Esports продолжает инвестировать в развитие составов и долгосрочное участие в глобальной киберспортивной экосистеме.

О BC.GAME

Основанная в 2017 году, BC.GAME — это глобальный онлайн-бренд развлечений с растущим присутствием в игровой индустрии, спорте и киберспорте. Благодаря разработке продуктов, стратегическим партнерствам и долгосрочному взаимодействию с фанатами, платформа продолжает расширять свое глобальное сообщество.

