Монголия поднялась на 17 позиций в Индексе свободы прессы

CentralAsia (MNG) - «Монголия поднялась на 17 позиций в мировом индексе свободы прессы, заняв 85-е место в мире, в то время как соседние Россия (172-е место) и Китай (178-е место) находятся в этом же рейтинге», — сообщает MiddleAsianNews.

Согласно Индексу свободы прессы в мире за 2026 год, опубликованному организацией Reporters Without Borders (RSF), Монголия относится к категории стран с «умеренной» или «проблематичной» медиа-средой по сравнению со среднемировыми показателями.

Хотя по сравнению с 2025 годом страна продемонстрировала улучшение, она еще не оправилась от спада свободы прессы, зафиксированного с 2020 года. Пять лет назад Монголия занимала 75-е место среди более чем 200 стран по показателям свободы прессы.

В других странах ситуация со свободой прессы практически не изменилась, поскольку диктаторские режимы держат ее в тупике. Это касается Китая (178-е место), Северной Кореи (179-е место) и Эритреи (180-е место), где журналист Давит Исаак был заключен в тюрьму без суда на 25 лет. Восточная Европа и Ближний Восток остаются двумя самыми опасными регионами для журналистов в мире, как и на протяжении последних 25 лет. Это отражается в рейтинге России Владимира Путина (172-е место), которая продолжает свою агрессивную войну на Украине и остается одной из худших стран по свободе прессы. Иран (177-е место, -1 позиция) также остается в нижней части рейтинга, сдерживаемый репрессиями режима и американо-израильской войной на своей территории.

Среди стран, закрытых для независимой прессы, Россия Владимира Путина (172-е место) стала специалистом по использованию законов, направленных на борьбу с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, для ограничения свободы прессы. По состоянию на апрель 2026 года в стране находились под стражей 48 журналистов. Журналисты, желающие продолжить свою работу, были вынуждены эмигрировать, где они до сих пор не могут избежать преследования, которое распространяется далеко за пределы страны.

В докладе отмечается, что медиаландшафт Монголии продолжает сталкиваться с проблемами, указывая на то, что «экономическая зависимость медиаорганизаций возросла, в то время как политическое влияние и концентрация собственности остаются рисками для редакционной независимости. Безопасность журналистов не находится под угрозой прямого насилия, но наблюдаются ограничения, связанные с судебными исками, давлением и косвенным влиянием».

Организация RSF также подчеркнула, что основные проблемы Монголии заключаются в ее правовой среде и экономической устойчивости, которые остаются ключевыми факторами, ослабляющими независимость СМИ. В результате Монголия классифицируется в глобальном рейтинге «промежуточного, но нестабильного» уровня свободы прессы. В докладе делается вывод о том, что для дальнейшего прогресса необходима более надежная защита редакционной независимости от политического и делового влияния.

Тем временем организация RSF сообщила, что Индекс свободы прессы в мире за 2026 год достиг исторически низкого уровня. Более половины из примерно 180 стран и территорий, включенных в оценку, попадают в категории «сложные» или «очень серьезные», что является худшим показателем в мире за последние 25 лет. Согласно отчету, среднемировой показатель никогда не был ниже, а доля населения мира, проживающего в странах с «хорошим» уровнем свободы прессы, сократилась с 20 процентов в 2002 году до менее чем 1 процента сегодня, что отражает значительное глобальное сокращение права на доступ к информации.

Тем временем, 30 апреля 2026 года посол ЕС в Монголии Ина Марчюлёните выступила со вступительной речью на общенациональной дискуссии, посвященной Всемирному дню свободы прессы 2026 года, которая состоялась в Информационном центре Института прессы в Улан-Баторе.

Мероприятие было организовано Национальной сетью по свободе выражения мнений при поддержке Регионального отделения ЮНЕСКО для Восточной Азии и Национальной комиссии Монголии по делам ЮНЕСКО.

В дискуссии приняли участие около 80 человек, включая представителей правительства, СМИ, журналистов, юристов, организаций гражданского общества и международных партнеров. Видеообращения зачитали постоянный координатор ООН Яап ван Хирден и директор регионального бюро ЮНЕСКО профессор Шахбаз Хан.

«Мирная и безопасная Монголия невозможна без свободных и независимых СМИ. Защита свободы прессы означает защиту демократии и нашего общего будущего». — Посол делегации ЕС в Монголии Ина Марчюлёните.

В своем выступлении посол Ина Марчюлёните подчеркнула демократические достижения Монголии с момента мирного перехода к демократии в 1990 году и отметила жизненно важную связь между свободой СМИ и безопасностью. Она подчеркнула, что доступ к достоверной информации укрепляет устойчивость общества, противодействует дезинформации и позволяет гражданам принимать обоснованные решения.

Посол также обратила внимание на структурные проблемы, с которыми сталкивается медиапространство Монголии, включая закрытие местных СМИ, финансовое давление, подрывающее редакционную независимость, и возобновление случаев запугивания и преследования журналистов, блогеров и представителей гражданского общества.

«Безопасность и свобода выражения мнений — это не противоположные цели, а взаимно усиливающие друг друга. Ограничение основных свобод во имя контроля в конечном итоге ослабляет как демократию, так и долгосрочную стабильность». — Посол Ина Марчюлёните.

Посол Марчюлёните призвала к принятию улучшенного законодательства о защите лиц, сообщающих о нарушениях, отметив, что законопроект находится на рассмотрении парламента уже много лет. Она также предостерегла от возможного ужесточения регулирования социальных сетей и повторного введения положений о клевете, уже отмеченных Конституционным судом.

Конференция, посвященная Всемирному дню свободы прессы 2026 года, является частью более широкой программы, которая включает в себя онлайн-кампанию, основанную на конкретных примерах, освещающих нарушения профессиональных прав журналистов, опрос более 200 журналистов для оценки распространенности нападений и преследований — с акцентом на женщин-журналисток — и онлайн-тренинг по правовым вопросам для членов Монгольской коллегии адвокатов, посвященный свободе выражения мнений и стандартам свободы прессы.

