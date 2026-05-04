Профессор Цю Юн, председатель совета директоров ведущего в Азии университета Цинхуа, прибыл в Монголию

CentralAsia (MNG) - В Монголию прибыла группа ученых и высокопоставленных представителей во главе с профессором Цю Юном, председателем совета директоров Университета Цинхуа в Китае, одного из лучших университетов Азии, неизменно входящего в топ-10-20 мировых университетов.

В рамках этого визита планируется подписать Меморандум о взаимопонимании между Университетом Цинхуа и крупными монгольскими образовательными, научными и медицинскими учреждениями. Это создаст возможность для развития всестороннего партнерства между учреждениями путем подписания меморандума о взаимопонимании с Министерством здравоохранения Монголии, Академией наук Монголии, Государственным университетом, Университетом науки и технологий, Национальным университетом медицинских наук и стратегическим партнером DE Mongolia Group.

Цель состоит в том, чтобы осуществлять совместные исследования, упорядочить обмены профессорами и студентами, внедрять совместные программы получения ученых степеней, создавать многоинституциональную сеть для трансфера технологий и укреплять долгосрочное сотрудничество в секторах образования, науки и здравоохранения двух стран на институциональном уровне.

Этот визит является первым визитом руководства Университета Цинхуа в Монголию и примечателен тем, что знаменует собой начало реализации многолетнего сотрудничества и его продвижение на стратегический уровень, — отметил MiddleAsianNews.

Университет Цинхуа — один из ведущих мировых университетов в области инженерии, технологий, экономики, менеджмента, биологических наук и медицины, а также один из лучших университетов Азии, неизменно входящий в топ-10–20 престижных международных рейтингов.

В состав делегации вошли ведущие ученые из университета Цинхуа

Делегацию, впервые посещающую нашу страну, возглавляет профессор Цю Юн, председатель совета директоров Университета Цинхуа. Он является высокопоставленным чиновником в ранге заместителя министра Китая и одним из пионеров технологии OLED-дисплеев. В 2008 году он возглавил исследование, впервые внедрившее технологию OLED в скафандры, совершив тем самым крупный прорыв в этой области. Он также занимал должность ректора Университета Цинхуа с 2015 по 2022 год, имеет более 530 патентов и опубликовал более 290 научных статей в престижных международных журналах.

В состав делегации также вошли ученые мирового уровня, такие как Ян Бин, вице-президент школы, Ши Чжунъин, декан Института образования, Чжу Сюйфэн, декан Школы государственной политики и управления, профессор Сюэ Цзянь из Школы экономики и менеджмента, Ли Хайтао, декан Базовой медицинской школы, и Юй Ли, директор Национальной лаборатории мембранной биологии.

Эти профессора проводят передовые исследования в областях образования, экономики, государственной политики, биомедицины и наук о жизни, что напрямую соответствует приоритетам развития Монголии.

Подписание Меморандума о взаимопонимании выведет сотрудничество на институциональный уровень

Меморандумы о взаимопонимании, которые будут подписаны в ходе визита, направлены на расширение сотрудничества в областях исследований, образования, трансфера технологий и политических исследований.

Это включает в себя реализацию совместных исследовательских программ, расширение обмена преподавателями, исследователями и студентами, внедрение совместных и двойных программ получения степени, а также укрепление сотрудничества в области инноваций и трансфера технологий.

Это также заложит основу для долгосрочного устойчивого сотрудничества путем создания сети совместных исследовательских центров и институтов в таких областях, как биомедицина, государственная политика и устойчивое развитие.

Будут расширяться человеческие ресурсы, новые города и сотрудничество в сфере политики

Этот визит выходит за рамки сотрудничества в сфере образования и является важным шагом в академической дипломатии, которая осуществляется в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией и Китаем.

В рамках сотрудничества выявляются следующие ощутимые преимущества. Это включает в себя укрепление совместного научно-исследовательского потенциала, внедрение программ обучения для повышения квалификации руководителей государственного и частного секторов, расширение возможностей получения стипендий для монгольских студентов, внедрение международных знаний и опыта в проект города «Новый Хархорум», а также углубление сотрудничества в областях устойчивого развития и «зеленого» перехода.

В частности, команда Университета Цинхуа обсуждает возможность участия в проекте «Новый Хархорум», а также существуют возможности для сотрудничества в области устойчивого городского планирования, цифровых технологий и энергетических решений.

Кроме того, в рамках этого партнерства планируется расширить возможности получения стипендий для монгольских студентов для обучения в Университете Цинхуа, что имеет важное значение для подготовки кадров мирового уровня.

Учитывая положение Университета Цинхуа на политическом и управленческом уровне в Китае, это партнерство имеет стратегическое значение для выведения исследований, технологий и развития человеческих ресурсов в Монголии на новый уровень.

