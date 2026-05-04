Монголия и Япония расширят сотрудничество в области технологий, ИИ и «зеленого» развития

CentralAsia (MNG) - Премьер-министр Учрал Ням-Осор принял делегацию во главе с Акихисой Такебе, главой секретариата Японско-монгольской парламентской лиги дружбы, в Палате представителей Японии.

Обе стороны подчеркнули, что двусторонние отношения и сотрудничество неуклонно расширяются и укрепляются во всех секторах в рамках Специального стратегического партнерства во имя мира и процветания между Монголией и Японией. Премьер-министр Учрал особо отметил, что государственный визит Их Величеств Императора и Императрицы Японии в Монголию в 2025 году стал исторической вехой в двусторонних отношениях, — передает MiddleAsianNews.

Премьер-министр изложил политику правительства по диверсификации экономики и привлечению иностранных инвестиций, отметив, что Монголия работает над созданием более открытой правовой и нормативной среды для проведения реформ в банковском секторе. Он заявил, что Монголия открыта для японских банков в плане изучения возможностей и сотрудничества на рынке.

Обе стороны договорились и дальше согласовывать свою политику развития на основе общих ценностей, таких как демократия, свобода и экономическое сотрудничество, а также обогащать двусторонние связи новыми областями, включая технологический прогресс, искусственный интеллект и экологически чистые решения в области развития.

Г-н Такебе отметил, что у Японии есть большой потенциал для сотрудничества с Монголией в развитии человеческих ресурсов в быстрорастущем технологическом секторе. Стороны также обменялись мнениями по широкому кругу вопросов, включая расширение международного аэропорта имени Чингисхана, инвестиции в возобновляемые источники энергии и укрепление связей между людьми двух стран.

