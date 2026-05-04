Американские дипломаты встретились с будущими монгольскими коллегами

CentralAsia (MNG) - Американские дипломаты, находящиеся на действительной службе, щедро делились советами и опытом со своими будущими монгольскими коллегами.

Как передает MiddleAsianNews, посольство США приветствовало студентов факультета политических наук, международных отношений и государственного управления Государственного университета Монголии, стремящихся стать будущими дипломатами Монголии.

Посол Рчиард Буанган и политический руководитель Эмма Ломакс поделились своим опытом работы в дипломатической сфере и рассказали об основных достижениях американо-монгольского стратегического партнерства «Третий сосед».

В завершение встречи они пожелали монгольским студентам всяческих успехов в их будущих начинаниях!

Факультет политических исследований, международных отношений и государственного управления (ФПИМОГУ) Государственного университета Монголии (ГУМ) — ведущее учебное заведение в Монголии, готовящее специалистов в области международных отношений, политики и государственного управления. Он создан на базе факультета международных отношений, основанного в 1991 году, и функционирует под своим нынешним названием после реорганизации в 2023 году.

