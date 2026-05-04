На «Улан-Баторский марафон-2026» зарегистрировались 46 306 человек

CentralAsia (MNG) - Согласно указу № А/396, изданному губернатором столицы в 2026 году, международный забег «Улан-Баторский марафон-2026» состоится в столице в 11-й раз 23 мая.

Регистрация на марафон была открыта на сайте www.ulaanbaatar.marathon.mn до 17:00 1 мая.

По состоянию на 29 апреля зарегистрировалось более 18 000 человек. Однако в последние два дня регистрация резко возросла, и к моменту закрытия в 17:00 1 мая общее число зарегистрировавшихся достигло 46 306 человек.

В этом году марафон будет проводиться в пяти категориях: марафон на 42 километра для граждан в возрасте 18 лет и старше; полумарафон на 21 километр для участников в возрасте от 18 до 34 лет и старше 55 лет; спортивный забег на 10 километров для всех граждан в возрасте 18 лет и старше; оздоровительный забег на 5 километров; а также семейные забеги на 800 и 1500 метров.

